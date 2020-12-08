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كلوب: الشبان أنقذوا ليفربول

كلوب نيكو وليامز
كلوب في صورة سابقة مع لاعبه نيكو وليامز

كلوب: الشبان أنقذوا ليفربول

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لندن - رويترز

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امتدح يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه الشبان لحسن استغلال الفرص في الأسابيع الأخيرة ومساعدة حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في التعامل مع أزمة الإصابات.

ولعب الحارس أليسون والمدافعون ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان ديك وجو غوميز أدوارا بارزة في التتويج باللقب في الموسم الماضي لكن غاب جميعهم لفترات طويلة هذا الموسم ما دفع كلوب للاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي.

واندمج كيرتس جونز ونيكو وليامز وريس وليامز مع الفريق الأول بسلاسة كما عوض كويفين كيليهر غياب أليسون وحافظ على نظافة شباكه مرتين في مباراتين.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء : واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات وهذا واضح وخسرنا لاعبين من أعلى مستوى.

وأضاف : عندما يغلق باب يفتح باب آخر وكنا بحاجة إلى لاعبين مناسبين لاستغلال الفرص وجميع الشبان فعلوا ذلك.

وتابع : يمكنني الإشارة إلى كل الفتية، ريس ظهر بأداء استثنائي في دوري الأبطال حتى الآن ولعب نيكو بشكل جيد في مباراتين متتاليتين ويبدو كيرتس كما لو أنه يلعب منذ عشر سنوات في النادي وكويفين موهوب دائما لكن يملك الآن فرصة إظهار قدراته في منافسات كبرى. بدونهم كان من الممكن أن نخسر وأشكر الرب لأنهم كانوا في حالة استعداد جيدة ولهذا تمكنا من الاعتماد عليهم.

وضمن ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير.

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