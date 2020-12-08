لاعبو نيوكاسل يعودون إلى التدريبات

من المقرر أن يعود لاعبو نيوكاسل يونايتد إلى التدريبات الثلاثاء بعد تأجيل مباراتهم الأسبوع الماضي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف النادي.

وأغلق المقر التدريبي لنيوكاسل نتيجة الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بكوفيد-19، ما دفع إلى تأجيل أول مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم جراء الجائحة.

وكان مقرراً أن يتوجه نيوكاسل إلى فيلا بارك الجمعة الماضي، لكنه مُنح الإذن بإعادة جدولة المباراة.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على "تويتر": سيتدرب لاعبو يونايتد في مركز التدريب يوم الثلاثاءبعد إغلاق موقت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19، وأولئك الذين ثبتت إصابتهم سوف يتبعون البروتوكولات اللازمة قبل العودة.

وخضع اللاعبون والموظفون الذين تم اختبارهم الأحد إلى جولة أخرى من الفحوصات منذ ذلك الحين، مع سعي الفرق الطبية إلى تحديد مصدر التفشي، مع التركيز على مسألة عودة اللاعبين من منتخبات بلادهم بعد النافذة الدولية الشهر الماضي.