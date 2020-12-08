لاعب أرسنال السابق: الفريق افتقد إبداع أوزيل

شكك فريدي يونبرغ لاعب وسط أرسنال السابق في قرار النادي اللندني باستبعاد مسعود أوزيل من تشكيلته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنه لا يوجد سوى القليل من اللاعبين القادرين على اختراق دفاع المنافسين بشكل أفضل من اللاعب الألماني.



ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع أرسنال منذ مارس ولم ينضم لتشكيلة ناديه في الدوري الممتاز والدوري الأوروبي، ليخرج اللاعب البالغ عمره 32 عاما من الحسابات حتى يناير على الأقل عندما يستطيع النادي إضافة أسماء جديدة.



وفي ظل الافتقار لوجود صانع لعب واضح في التشكيلة، ظهرت معاناة أرسنال الهجومية ولم يسجل سوى عشرة أهداف في 11 مباراة بالدوري. ويقبع فريق المدرب ميكل أرتيتا في المركز 15 ويتأخر عن توتنهام هوتسبير المتصدر بفارق 11 نقطة.



وقال يونبرغ، الذي تولى قيادة أرسنال بشكل مؤقت بعد إقالة أوناي إيمري الموسم الماضي وعمل مساعدا لأرتيتا قبل رحيله في أغسطس الماضي، إنه لا يعرف سبب استبعاد أوزيل من تشكيلة النادي.



وأبلغ شبكة "سكاي سبورتس": عند امتلاك لاعب مثله، وأنا لا أقول إنه يجب أن يلعب كل أسبوع، لكن عند الاستحواذ على الكرة وفي ظل الحاجة إلى لاعب يمرر كرة حاسمة، فإني لا أعتقد أنه يوجد تقريبا أي لاعب أفضل من مسعود في تنفيذ ذلك.



وأضاف: بكل تأكيد يعاني الفريق دفاعيا بعض الشيء لكن هذا قرار اتخذه النادي. لا أعرف سبب اتخاذ القرار وسبب وجوده خارج تشكيلة من 25 لاعبا بحيث أنه لا يمكن إشراكه، لا أعتقد أن هناك كثيرين أفضل منه في العالم.





وينتهي تعاقد أوزيل، وهو من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي، مع أرسنال في نهاية الموسم الجاري.