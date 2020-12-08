مشروع في الأرجنتين لوضع صورة مارادونا على الأوراق النقدية

تريد سيناتور أرجنتينية طباعة صورة دييغو مارادونا على أوراق نقدية للبلاد، وتقدمت بمشروع إلى الكونغرس يوم الاثنين بوضع نجم كرة القدم الراحل ولقطته الشهيرة عندما ضرب الكرة بيده في مباراة إنجلترا على ورقة الألف بيزو.



وقالت السيناتور نورما دورانغو إن الورقة النقدية، التي يبلغ قيمتها حوالي 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2-1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.



وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي بسكتة قلبية عن 60 عاما.



وقالت دورانغو: الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا لكن أيضا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم.



وتحمل حاليا ورقة الألف بيزو صورة الطائر الوطني روفوس هورنيرو.