هوفنهايم يدين الإساءات الموجهة نحو لاعبه ساماسيكو

أدان نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم الإساءة التي وجهت عبر الإنترنت للاعب خط وسطه المالي ديادي ساماسيكو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وذكر هوفنهايم عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب فوز الفريق على أوغسبورغ 3 - 1 الاثنين ضمن منافسات الدوري الألماني : للأسف، يبدو أنه من الشائع الآن أن يسيئ الناس لبعضهم بعضا عبر الإنترنت. لا نقبل هذا ونؤكد تمسكنا بالتسامح والاحترام وكذلك دعم ساماسيكو.

ونشر ساماسيكو (24 عاماً) لقطة شاشة للإساءة التي أرسلت إليه، وقال إنه تلقاها عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام".

وكان هوفنهايم دافع في وقت سابق عن لاعب خط الوسط ريان سيسينيون بعد أن تلقى أيضا إساءات عنصرية في نوفمبر الماضي.