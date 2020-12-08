"شبح الإقالة" لا يهدد زيدان قبل لقاء مونشنغلادباخ

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يخشى خسارة منصبه حال إخفاق الفريق في التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. عندما يستضيف بطل أوروبا 13 مرة والذي لم يسبق له الخروج من دور المجموعات في تاريخه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء.



وذكرت تقارير لوسائل إعلام أن زيدان سيفقد منصبه حال إخفاق الريال في التأهل لدور الستة عشر لكن المدرب الفرنسي أصر على أن تركيزه الوحيد ينصب على الحصول على النقاط الثلاث أكثر من التفكير في مستقبله.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي: النادي سيقوم بما يتعين عليه القيام به في حال عدم التأهل كما يفعل دائما لكني أركز فقط على المباراة، لا أفكر في أي شيء آخر سوى الفوز. أركز على مباراة يوم الأربعاء ونعلم ما الذي يتعين علينا القيام به. ستكون مباراة صعبة لكننا نرغب في

الخروج من الملعب ونحن سعداء بالأداء.



وزاد: نعلم أن هناك مباراة أخرى إنتر أمام شاختار لكننا نركز على أنفسنا فقط. سنواجه منافسا قويا سيجعل الأمور صعبة أمامنا، ونعرف تماما موقف الفريق. نرغب في الحصول على ثلاث نقاط لتصدر المجموعة وهذا كل ما نفكر فيه حاليا. كل المباريات مهمة لكن هناك فرصة عظيمة لإظهار قدراتنا كفريق.



وسيرحب زيدان بعودة القائد سيرجيو راموس بعد أن غاب المدافع عن آخر ست مباريات بسبب الإصابة شارك الظهير داني كارفخال أيضا في التدريبات بشكل كامل يوم الثلاثاء بعد أن غاب عن آخر أربع مباريات للفريق لكن المهاجم لوكا يوفيتش سيغيب بعد إصابته بمشكلة في العضلة الضامة.