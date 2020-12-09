استئناف مباراة باريس وباشاك شهير بطاقم تحكيمي جديد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكم الهولندي، داني ماكيلي، سيدير يوم الأربعاء ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت الثلاثاء بسبب إساءة عنصرية مزعومة.



وسيدير ماكيلي المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.



وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، حينما كان الفريقان متعادلين سلبيا، حيث احتج لاعبو باشاك شهير بداعي أن الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو استخدم كلمة عنصرية في وصف الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي.



وذكر اليويفا في البداية أن كولتيسكو سيجرى تبديله لتستأنف المباراة لكن باشاك شهير لم يكن راضيا عن استمرار الحكم الروماني في المشاركة في إدارة المباراة من غرفة نظام حكم الفيديو المساعد ليعلن الاتحاد بعدها عن استئناف المباراة مساء الأربعاء بطاقم حكام جديد.