  • مباشر
اللغة

استئناف مباراة باريس وباشاك شهير بطاقم تحكيمي جديد

باريس باشاك
لاعبو الفريق التركي خرجوا من الملعب بسبب إساءة عنصرية مزعومة

استئناف مباراة باريس وباشاك شهير بطاقم تحكيمي جديد

متابع الغاء المتابعة

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكم الهولندي، داني ماكيلي، سيدير يوم الأربعاء ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت الثلاثاء بسبب إساءة عنصرية مزعومة.

وسيدير ماكيلي المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.

وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، حينما كان الفريقان متعادلين سلبيا، حيث احتج لاعبو باشاك شهير بداعي أن الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو استخدم كلمة عنصرية في وصف الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي.


وذكر اليويفا في البداية أن كولتيسكو سيجرى تبديله لتستأنف المباراة لكن باشاك شهير لم يكن راضيا عن استمرار الحكم الروماني في المشاركة في إدارة المباراة من غرفة نظام حكم الفيديو المساعد ليعلن الاتحاد بعدها عن استئناف المباراة مساء الأربعاء بطاقم حكام جديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة! بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة!
تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة

الأكثر قراءة

شاهد علم إسرائيل في طهران مع شاهد علم إسرائيل في طهران مع "شكرا" للموساد بالإنجليزية
طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده
شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد