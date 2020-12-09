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الاتحاد الإفريقي يغرم أوباميانغ بسبب "صورة المطار"

أوباميانغ
الصور التي نشرها لاعب أرسنال في مطار غامبيا

الاتحاد الإفريقي يغرم أوباميانغ بسبب "صورة المطار"

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العربية.نت

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فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة على بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم الغابون بقيمة عشرة آلاف دولار بداعي أن تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي "مسيئة لصورة" المؤسسة بعد أن اضطر منتخب بلاده للنوم على أرض مطار قبل مباراة بتصفيات كأس الأمم الشهر الماضي.

وظل أوباميانغ وبقية لاعبي الغابون عالقين في مطار في غامبيا عقب الوصول لخوض مباراة ولم يسمح لهم بالمغادرة قبل إنهاء إجراءات متعلقة بفحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر مهاجم أرسنال صورا لزملائه أثناء النوم على أرض المطار وكتب: عمل رائع من الاتحاد الإفريقي "كاف" كما لو أننا عدنا لسنوات التسعينيات، لن يقلل هذا من حماسنا لكن لابد أن يعرف الناس وأن يتحمل الكاف مسؤوليته. نحن في 2020 ونريد أن تتقدم إفريقيا لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد إن تعليقات أوباميانغ كانت مسيئة ومهينة كما غرم الاتحاد الغامبي 100 ألف دولار مع تخفيض نصف المبلغ، بشرط عدم ارتكاب مخالفة مماثلة خلال 24 شهرا.

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