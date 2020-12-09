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المدرب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا يفارق الحياة

سابيلا وماسكيرانو
سابيلا وماسكيرانو في كأس العالم 2014

المدرب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا يفارق الحياة

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بوينس آيرس - د ب أ

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم صباح الأربعاء وفاة أليخاندرو سابيلا، المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، عن عمر يناهز 66 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط السابق كان يتلقى العلاج من مشاكل في القلب والكلى والجهاز التنفسي في عيادة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس منذ نحو أسبوعين.

وكان سابيلا قاد المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الألماني صفر - 1.

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام": أليخاندرو كان شخصا رائعا، وكان محترفا استثنائيا ترك بصمة في مسيرتي وتعلمت منه الكثير.

ولعب سابيلا في إنجلترا لفريقي شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد وبعدها انتقل للعب في إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني وغريميو بورتو أليغري البرازيلي.

وبعدها عاد إلى إستوديانتس كمدرب للفريق وقاده للفوز بلقب كأس ليبرتادوريس في عام 2009، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني في 2011.

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