النصيري يقود إشبيلية للفوز على رين.. وتشيلسي يتعادل

واصل المهاجم المغربي يوسف النصيري تألقه مع فريقه إشبيلية الإسباني وسجل هدفين ليقود الفريق إلى الفوز الكبير 3 - 1 على مضيفه رين الفرنسي يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا تعادل تشيلسي الإنجليزي مع كراسنودار الروسي 1 - 1 .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية فيما رفع كراسنودار رصيده إلى خمس نقاط وتجمد رصيد رين عند نقطة واحدة بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي له في المسابقة.

وكان تشيلسي وإشبيلية تأهلا رسميا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال قبل مباريات هذه الجولة كما حسم تشيلسي صدارة المجموعة لصالحه قبل مباراتي يوم الثلاثاء في ظل تفوقه على أشبيلية في نتيجة المواجهة المباشرة.

كما كان كراسنودار هو الفريق الوحيد في المجموعات الثمانية بالدور الأول للبطولة الذي حسم انتقاله إلى مسابقة الدوري الأوروبي قبل هذه الجولة بضمان إنهاء فعاليات هذا الدور في المركز الثالث بالمجموعة فيما ودع رين البطولة رسميا قبل مباريات هذه الجولة.