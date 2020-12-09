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تير شتيغن يهاجم لاعبي برشلونة بعد خسارة يوفنتوس

رونالدو يوفنتوس تير شتيغن برشلونة
رونالدو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء وسط حسرة تير شتيغن

تير شتيغن يهاجم لاعبي برشلونة بعد خسارة يوفنتوس

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برشلونة - رويترز

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ألقى مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة باللوم على أخطاء الدفاع في الخسارة 3-صفر أمام يوفنتوس في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وعانى برشلونة، الذي ارتكب أخطاء كلفته هدفين والهزيمة أمام قادش في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري من أخطاء جديدة، إذ ارتكب دفاعه ركلتي جزاء وكان محظوظا في عدم اتساع النتيجة بعد إلغاء هدف ليوناردو بونوتشي عن طريق حكم الفيديو المساعد.

وقال تير شتيغن لمحطة "موفيستار": هناك شيئان، الأول يتعلق بالخطأ الفردي والآخر يتعلق بطريقة الدفاع، في أي وقت نرتكب فيه أي خطأ بسيط، يستغل المنافس الفرصة، ويسجل الأهداف وهذا أمر صعب حقا.

وواصل: لا أعتقد أننا كنا مستعدين للمنافس. ارتكبنا بعض الأخطاء التي لا يمكن ارتكابها ببساطة، ويوفنتوس يملك إمكانات عالية إذ بوسعه صناعة الفرص وتسجيل الأهداف من لا شيء.

وكان برشلونة في طريقه لتصدر المجموعة، بعد فوزه 2-صفر على يوفنتوس في تورينو، لكنه خسر الأفضلية في المواجهة المباشرة وتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة، ما قد يتسبب في اللعب مع منافس أقوى في دور الستة عشر عند سحب القرعة يوم الاثنين المقبل.

وزاد تير شتيغن: خسرنا مباراة لم يكن من المفترض أن نخسرها. هذا ما حدث. أنهينا المجموعة في المركز الثاني. كنا نريد القمة، لكن في دوري الأبطال، سواء كنت في المركز الأول أو الثاني، فإنك لن تواجه منافسا سهلا في القرعة.

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