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رونالدو: لم أنظر إلى ميسي كـ"منافس" على الإطلاق

رونالدو ميسي
اللاعبان في مباراة يوم الثلاثاء

رونالدو: لم أنظر إلى ميسي كـ"منافس" على الإطلاق

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برشلونة - رويترز

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أضفى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الإثارة في قمة كرة القدم الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة خلال العقد الماضي لكن النجم البرتغالي قال إن علاقته جيدة دائما بنظيره الأرجنتيني ولم ينظر إليه أبدا كمنافس.

وأحرز رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، هدفين من ركلتي جزاء ليساعد بطل إيطاليا في الفوز 3-صفر على برشلونة بقيادة ميسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في أول مواجهة بينهما منذ غادر اللاعب البرتغالي ريال مدريد منتقلا إلى يوفنتوس في 2018 وجمع الاثنان 11 كرة ذهبية في آخر 12 عاما.

وأبلغ رونالدو محطة "موفيستار": لطالما جمعتني علاقة ودودة مع ميسي وكما قلت سابقا تشاركت الجوائز معه في آخر 12 أو 13 أو 14 عاما، لم اعتبره منافسا لي أبدا. يحاول تقديم الأفضل لفريقه دائما وأنا كذلك وعلاقتي جيدة به دائما وأنا متأكد من أنه يبادلني نفس الشعور اذا سألته، لكننا نعرف أنه في كرة القدم يبحث الناس دائما عن التنافس لإضافة المزيد من الإثارة.

ويأمل رونالدو في أن يمنح الفوز "جرعة ثقة" ليوفنتوس الذي يحتل المركز الرابع حاليا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما يتطلع برشلونة للتعافي بعد بداية متواضعة في الدوري
الإسباني.

وتابع رونالدو: ميسي هو نفس اللاعب دائما داخل الملعب. برشلونة في فترة صعبة لكنه يبقى برشلونة وأنا واثق من أنه سيتعافى لأن كل الفرق تمر بفترات سيئة وسيظل برشلونة من الفرق الرائعة.

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