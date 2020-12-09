رونالدو يتفوق على ميسي في لقائهما الأول منذ 2018

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه 3 - صفر في عقر داره يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق دينامو كييف الأوكراني انتصاره الأول في المجموعة وتغلب على فيرنكفاروش المجري 1 - صفر في المباراة الأخرى بنفس المجموعة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق المواجهة المباشرة مع برشلونة وكذلك بفارق الأهداف علما بأن برشلونة كان بحاجة للتعادل أو للهزيمة بفارق هدف واحد فقط ليضمن البقاء في صدارة المجموعة.

وكان برشلونة ويوفنتوس تأهلا رسميا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال قبل مباريات هذه الجولة ولكن مباراتهما كانت صراعا على صدارة المجموعة ونجح من خلالها يوفنتوس في انتزاع الصدارة بعدما ثأر لهزيمته على ملعبه أمام برشلونة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وينتظر أن تضاعف الهزيمة في مباراة اليوم من الضغوط الواقعة على الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لاسيما مع تراجع مستوى الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم إضافة لكونها الهزيمة الثانية للفريق في غضون أربعة أيام بعد سقوطه أمام قادش 1 - 2 يومالسبت الماضي في الدوري المحلي.

وفي المقابل ، كانت المباراة الأخرى في المجموعة بين دينامو كييف وفيرنكفاروش حاسمة على المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه إلى مسابقة الدوري الأوروبي وذلك بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة فقط من أول خمس مباريات له في المجموعة.