سان جيرمان يحتفل بتأهله بخماسية في باشاك شهير

احتفل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 - 1 على ضيفه باشاك شهير التركي، في المباراة التي استؤنفت فعالياتها يوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات للمسابقة.

كان سان جيرمان استأنف اللقاء، الذي توقف الثلاثاء بسبب إساءة عنصرية من الحكم الرابع ضد المدرب المساعد لباشاك شهير، وهو حاسما تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، عقب خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 3 أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في اللقاء الآخر بنفس الجولة بتلك المجموعة.

وتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه لايبزيغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأهل هو الآخر للدور القادم في البطولة.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ليتحول للعب ببطولة الدوري الأوروبي، في حين ظل باشاك شهير، الذي ودع المسابقات القارية رسميا منذ الجولة الماضية، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في مشاركته الأولى بدوري الأبطال

أحرز النجم البرازيلي نيمار الهدفين الأول والثاني لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و38، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وواصل سان جيرمان هيمنته على اللقاء خلال الشوط الثاني، حيث أحرز نيمار الهدف الرابع للفريق الفرنسي وهدفه الشخصي الثالث، ليصبح (هاتريك) اللقاء في الدقيقة 50.

وقلص محمد توبال الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 57، لكن مبابي عاد لهز الشباك مرة أخرى، بتسجيله الهدف الخامس لسان جيرمان في الدقيقة 62.