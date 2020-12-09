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سولشاير يرد بقوة على تصريحات وكيل بوغبا

بوغبا سولشاير
سولشاير إلى جانب اللاعب الفرنسي

سولشاير يرد بقوة على تصريحات وكيل بوغبا

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مانشستر - رويترز

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رد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بقوة على مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا، بعدما قال إن اللاعب الفرنسي "غير سعيد" في أولد ترافورد، ويجب أن يرحل عن النادي الإنجليزي.

وفي مقابلة مع صحيفة توتو سبورت، قال رايولا إن أفضل حل ليونايتد هو بيع لاعب الوسط الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل انتهاء عقده مع النادي في يونيو 2022.

وشارك بوغبا، المنضم من يوفنتوس في 2016، في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وكان أساسيا خمس مرات فقط، وجلس على مقاعد البدلاء في بداية مباراة انتهت بالخسارة 2-3 أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، في نتيجة أطاحت بالنادي الإنجليزي من المسابقة القارية.

وقال سولشاير للصحافيين: بمجرد أن يدرك وكيل بول أن هذه رياضة جماعية وأننا نعمل معا بشكل أفضل، فهذا ربما يكون آخر ما أقوله بخصوص ذلك الأمر، لن أتحدث عن وكيل بول مرة أخرى.

وأضاف: ينصب تركيز بول على القيام بأفضل شيء للفريق وعندما يكون هنا فإنه يعمل بجدية في المران ويحتاج فقط للتركيز على مستواه.

ومع بقاء 18 شهرا في عقد بوغبا الحالي، رفض سولشاير الحديث عن خططه لفترة الانتقالات المقبلة.

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