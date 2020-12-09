غريزمان: لاعبو برشلونة يتحملون السقوط أمام يوفنتوس

يعتقد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة أن خسارة فريقه 3-صفر على أرضه أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قد تكون ما يحتاجه فريقه المتعثر للعودة لمستواه، معتبراً اللاعبين هم المسؤولون عن الخسارة الأولى لبرشلونة أوروبياً على ملعبه منذ 2013.



وتأتي الخسارة عقب هزيمة مفاجئة أمام قادش بالدوري الإسباني، وتعني أن برشلونة أنهى دور المجموعات في دوري الأبطال في المركز الثاني لأول مرة في 13 موسما ولن يكون مصنفا في قرعة دور الستة عشر.



لكن غريزمان يأمل أن تكون هذه الهزيمة بمثابة جرس إنذار لفريقه الذي حقق أسوأ بداية له في الدوري منذ 33 عاما، وأضاف المهاجم الفرنسي: هذه ضربة قاسية لكنها ستفيدنا جيدا وتوقظ الفريق. وهذا يظهر لنا أيضا أن كل مباراة مهمة.



وأدت النتائج السيئة لتعرض المدرب رونالد كومان للخطر، لكن غريزمان قال إن اللاعبين هم من يجب أن يتم توجيه اللوم لهم.



ويستضيف برشلونة فريق ليفانتي يوم الأحد المقبل ويأمل أن يقلص فارق 12 نقطة مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري، الذي سيواجه جاره ريال مدريد في قمة العاصمة.



وأضاف غريزمان: من يمكن أن يكون خطأ سوى اللاعبين؟ كل شيء يسير بشكل سيئ لكن لا يمكن أن نبحث عن أعذار. يجب أن نعمل بجدية والفوز يوم الأحد، يجب أن نعطي صورة أفضل مما كنا عليه أمام يوفنتوس.