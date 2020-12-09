ناغلزمان: تألق لايبزيغ ليس "ضربة حظ"

أكد يوليان ناغلزمان مدرب لايبزيغ الألماني أن الفوز على مانشستر يونايتد يزك الثلاثاء لم يضمن لفريقه التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحسب بل أظهر أيضا أن وصوله للمربع الذهبي في الموسم الماضي لم يكن ضربة حظ.



واحتاج لايبزيغ إلى فوز ليتأهل عن المجموعة الثامنة ونجح في التقدم 3-صفر بعد أن هز الشباك مرتين في أول عشر دقائق لكنه عاش لحظات توتر خلال انتفاضة متأخرة ليونايتد الذي قلص الفارق إلى 3-2.



واعتبر ناغلزمان الفوز على يونايتد دفعة معنوية لفريقه، وأضاف: الفوز مهم جدا للاعبين لإثبات أن ما حدث في العام الماضي لم يكن أعجوبة استثنائية ونجحنا مجددا في التأهل لأدوار خروج المغلوب، ومن المهم أيضا الاحتفاظ بقوام هذا الفريق والبحث عن لاعبين جدد.



وحافظ لايبزيغ على بريقه الممتد من الموسم الماضي، حين كان قاب قوسين من نهائي دوري الأبطال، بل أظهر علامات على التحسن رغم رحيل الهداف تيمو فيرنر.