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"يويفا" يفتح تحقيقاً في أحداث مباراة باريس وباشاك شهير

باريس باشاك شهير
لاعبو الفريقين رفضوا إكمال المباراة

"يويفا" يفتح تحقيقاً في أحداث مباراة باريس وباشاك شهير

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زيورخ - رويترز

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات انضباطية بعد رفض لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي إكمال مباراة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء للاحتجاج بعد اتهام الفريق التركي أحد حكام المباراة بالعنصرية.

وقال الاتحاد القاري يوم الأربعاء إنه عين مفتشا لفتح تحقيق في الواقعة وقد يسفر التحقيق عن عقوبات ضد الحكم.

وحدثت الواقعة عندما نال الكاميروني بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهر بطاقة حمراء في الدقيقة 13 للاحتجاج على قرار للحكم وزعم الفريق التركي بأن الحكم الرابع الروماني سيباستيان كوليتسكو استخدم لفظا عنصريا للإشارة إلى ويبو.

وخرج لاعبو الفريقين من الملعب بعد نحو عشر دقائق من المناقشات مع الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان وتأجلت المباراة لتستكمل من الدقيقة 13 اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحكم الرابع كوليتسكو يتحدث الرومانية ويقول للحكم "الشخص الأسود الموجود هناك. اذهب وتعرف عليه. الشخص الأسود الموجود هناك. لا يمكن التصرف بهذه الطريقة" وذلك عقب اعتراض ويبو على قرار تحكيمي.

وكرر ديمبا با مهاجم باشاك شهر البديل سؤاله للحكم الرئيسي هاتيغان "لماذا يقول الزنجي؟"

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروماني للعبة.

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