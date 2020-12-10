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أتالانتا يبلغ ثمن النهائي.. وليفربول يتعادل مع ميتيلاند

فرحة أتالانتا بهدف المباراة

أتالانتا يبلغ ثمن النهائي.. وليفربول يتعادل مع ميتيلاند

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لندن - أ ف ب

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بلغ أتالانتا الإيطالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف قاتل للكولومبي لويس موريال، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة ليلتحق بليفربول الإنجليزي المتصدر.

ورفع الفريق الإيطالي الذي كان بحاجة إلى التعادل لبلوغ الادوار الاقصائية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول (13)، ومتقدمًا على أياكس (7) الذي سينتقل لخوض غمار الدوري الأوروبي بعد خروجه من الدور الأول للموسم الثاني تواليًا (7)، فيما خطف ميتيلاند الدنماركي نقطة شرفية بتعادله 1-1 مع ضيفه الانجليزي ليحصد نقطته الثانية.

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