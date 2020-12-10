إصابة ثنائي نابولي بفيروس كورونا "مجدداً"

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة لاعبيه أمير رحماني والسيد هساي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مرة أخرى بعد تعافيهما من العدوى الشهر الماضي.

وأوضح نابولي عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الخميس: كل اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الفريق أمس جاءت سلبيىة باستثناء أمير رحماني والسيد هساي، حيث جاءت نتيجتهما إيجابية مجددا وسيخضعان للعزل في المنزل لحين خضوعهما للاختبارات مجددا.

وأصيب اللاعبان بكورونا الشهر الماضي خلال تواجدهما مع منتخبي بلاديهما.

ويحمل رحماني شارة قيادة منتخب كوسوفو ، وانتقل إلى صفوف نابولي في أغسطس الماضي كما يحمل هساي شارة قيادة منتخب ألبانيا وهو يلعب في نابولي منذ 2015.