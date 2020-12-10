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الإصابة تحرم أرسنال من خدمات الغاني بارتي

بيل توتنهام بارتي أرسنال
توماس تعرض إلى إصابة جديدة في مباراة توتنهام

الإصابة تحرم أرسنال من خدمات الغاني بارتي

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن لاعب الوسط توماس بارتي سيغيب عن المباريات المقبلة بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة من توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وأصيب بارتي في عضلات الفخذ بعد شهر تقريبا من عودته للتشكيلة وخرج قبل انتهاء الشوط الأول في قمة شمال لندن.

وأوضح أرتيتا قبل مواجهة داندالك في الدوري الأوروبي يوم الخميس: أصيب في نفس المنطقة التي أصيب فيها مع منتخب غانا. ليس في نفس المكان بالتحديد لكنها إصابة مشابهة، وخضع لفحوص وتبينت الإصابة وسيغيب عن بعض المباريات القادمة.

وتابع: تدرب جيدا قبل مباراة توتنهام وكان واثقا جدا واختبرناه ثلاث مرات دون أن تظهر أي مشكلة لكن في كرة القدم تحدث كثير من الأمور غير المتوقعة.

ويقبع أرسنال في المركز 15 بالدوري الممتاز، وسيخوض سبع مباريات في ثلاث مسابقات هذا الشهر.

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