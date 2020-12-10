إنييستا يصنع التاريخ مع فيسيل كوبي

صعد فريق فيسيل كوبي الياباني للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه 7 - 6 بركلات الترجيح على سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي يوم الخميس في دور الثمانية.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الياباني.



وبادر سوون سامسونغ بلووينغز بالتسجيل مبكرا عن طريق بارك سانغ هيوك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الفريق الكوري الجنوبي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه كيم تاي هوان في الدقيقة 38.



واستغل فيسيل كوبي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز كيوجو فوروهاشي هدف التعادل في الدقيقة 40، ليستمر التعادل هو سيد الموقف بين الفريقين، وتحسم ركلات الترجيح الموقف بينهما في النهاية.



وضرب فيسيل كوبي موعدا في الدور قبل النهائي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الذي تغلب 2 - صفر على بكين غوان الصيني بدور الثمانية.