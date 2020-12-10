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بعد 26 مباراة دون فوز.. شالكه يناشد جماهيره التضامن معه

بايرن شالكه
شالكه يعاني في بطولة الدوري الإسباني

بعد 26 مباراة دون فوز.. شالكه يناشد جماهيره التضامن معه

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شالكه - د ب أ

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بعث مجلس إدارة نادي شالكه رسالة مفتوحة عاطفية للجماهير يوم الخميس، بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار على مدار 26 مباراة متتالية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وكتب النادي: نادينا يجد نفسه حاليا في موقف لا مثيل له لم يمر به أي منا من قبل. بشكل خاص، أصبح الوضع على أرض الملعب أكثر خطورة من أي وقت مضى، حقيقة أننا لم نفز في آخر 26 مباراة لنا في بوندسليجا، إنه أمر مؤلم لنا جميعا. نعلم مدى معاناتكم. لدرجة أن بعضكم ابتعد عن ناديكم المحبوب خلال الأشهر الماضية.

ويقبع شالكه في قاع ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، حيث حقق ثلاثة تعادلات وسبع هزائم في مبارياته العشر الأولى بالمسابقة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الانتصارات في البطولة حتى الآن.

ويستعد شالكه لملاقاة مضيفه أوغسبورغ يوم الأحد المقبل في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني، في محاولة جديدة للخروج من هذا النفق المظلم.

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