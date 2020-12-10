بلجيكا تنهي 2020 في صدارة التصنيف العالمي

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم لينهي البلجيكي عام 2020 في صدارة التصنيف.

وحقق المنتخب البلجيكي الفوز في ست من ثماني مباريات دولية خاضها في عام 2020 الذي تأثر بشدة بأزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في تأجيل العديد من البطولات وفي مقدمتها بطولتا كأس أوروبا الأوروبية وكوبا أميركا إضافة للعديد من المباريات التي كانت مقررة في تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

وأعلن الفيفا أن عام 2020 شهد 352 مباراة دولية فقط مقابل أكثر من 1000 مباراة دولية شهدها العام الماضي.

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية التي أصدرها الفيفا قبل أسبوعين فقط إذ لم يشهد هذان الأسبوعان مباريات دولية.

ويتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف برصيد 1780 نقطة مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي و1743 نقطة لنظيره البرازيلي.