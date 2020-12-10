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غوارديولا: أغويرو لن يفقد قدرته على تسجيل الأهداف

غوارديولا أغويرو
أغويرو عانى من الإصابة منذ مطلع الموسم الجاري

غوارديولا: أغويرو لن يفقد قدرته على تسجيل الأهداف

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مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه سيرجيو أغويرو لن يفقد غريزته في تسجيل الأهداف على الإطلاق، إذ هز اللاعب الأرجنتيني الشباك بعد عشر دقائق من عودته من إصابة في الفوز على أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وغاب أغويرو، هداف سيتي عبر التاريخ، عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة وأصيب مرة أخرى في مواجهة أولمبياكوس الشهر الماضي.

وهز اللاعب الأرجنتيني الشباك في مباراته الخامسة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في دوري الأبطال.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين بعد الفوز 3-صفر: غريزته في تسجيل الأهداف ستظل موجودة. أهم شيء هو مشاركته في التدريب ثلاث أو أربع مرات ورد فعله في التدريبات كان جيدا.

وأشار غوارديولا إلى أن أغويرو لن يشارك في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر يونايتد يوم السبت، وأضاف: خطوة بخطوة. المهم هو رد فعله الخميس بعد هذا المجهود.

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