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كلوب يشيد بصلاح.. ويصفه بـ"الاستثنائي"

كلوب صلاح
المدرب الألماني مع لاعبه المصري بعد نهاية المباراة

كلوب يشيد بصلاح.. ويصفه بـ"الاستثنائي"

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ليفربول - رويترز

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أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأنه لم يعد متأكدا من أن تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد مفيدة لكرة القدم بعد تعطل مباراته ضد ميتيلاند ثلاث مرات خلال الشوط الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وتوقفت المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، لمراجعة حكم الفيديو للقطة قبل احتساب ركلة جزاء أدرك منها ميتيلاند التعادل كما تعطل اللعب بعد أن ألغى النظام هدفا لكل فريق.

واتفق كلوب في أن القرارات الثلاثة صحيحة لكنه أظهر انزعاجا من اضطرار اللاعبين للانتظار لوقت طويل في الملعب وسط أجواء باردة.

وأبلغ الصحافيين: اعتدت على قول إن فكرة حكم الفيديو جيدة لكنني لست متأكدا من ذلك الآن لأكون صادقا، يحتاج إلى وقت طويل. القرارات صحيحة لكن من الصعب أن ينتظر اللاعبون ثلاث أو أربع دقائق وسط الطقس البارد.

وبعد ضمان صدارة المجموعة الرابعة أجرى كلوب ثمانية تغييرات على التشكيلة لكنه فضل الدفع بالمهاجم الأساسي محمد صلاح وفابينيو في الدفاع.

وأحرز صلاح هدفا في الدقيقة الأولى ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في دوري الأبطال متجاوزا ستيفن جيرارد ليصبح هداف ليفربول في تاريخ المسابقة.

وقال كلوب عن صلاح : إنه لاعب استثنائي بالتأكيد ومنذ بدأنا العمل سويا أنجزنا الكثير من الأشياء وساعدنا بشكل هائل ويعرف ويقدر مساعدة الفريق أيضا.

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