مانشستر سيتي يعبر مارسيليا بثلاثية

شارك سيرجيو أغويرو كبديل ليسجل مع مانشستر سيتي الذي فاز 3-صفر بسهولة على أولمبيك مرسيليا في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



وبهذه النتيجة احتل الفريق الفرنسي مؤخرة ترتيب المجموعة وفشل في التأهل للدوري الأوروبي رغم خسارة أولمبياكوس صاحب المركز الثالث 2-صفر أمام بورتو.



وكان سيتي ضمن بالفعل صدارة المجموعة وقرر قبل مباراة السبت المقبل ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز إراحة الحارس إيدرسون ومنح الفرصة إلى بديله الأمريكي زاك ستيفن.



وتقدم الإسباني فيران توريس لصالح سيتي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مدى قريب بعد انطلاقة قوية داخل منطقة الجزاء من رياض محرز.



وشارك المهاجم الأرجنتيني أغويرو، الذي عانى هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة، في الدقيقة 67 واحتاج إلى عشر دقائق فقط ليسجل بعدما فشل ستيف مانداندا حارس مرسيليا في التصدي لضربة رأس من نيثن آكي عقب ركلة ركنية.



وأضاف البديل رحيم سترلينغ الهدف الثالث بلمسة بسيطة في الدقيقة الأخيرة.



وأنهى سيتي المجموعة وفي رصيده 16 نقطة وهي حصيلة قياسية من النقاط للنادي في دور المجموعات.



وهز البرازيلي أوتافيو والكولومبي ماتيوس أوريبي الشباك ليتغلب بورتو 2-صفر على أولمبياكوس اليوناني.

