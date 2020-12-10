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وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

باولو روسي إيطاليا البرازيل
باولو روسي فاز بكأس العالم 1982

وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

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روما - د ب أ

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توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي بطل كأس العالم 1982 عن 64 عاما، حسبما أعلنت زوجته في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية اليومية أن روسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1982، توفي بسبب "مرض عضال".

وقاد روسي الفريق الرائع الذي هزم في عام 1982 منتخب البرازيلي زيكو والأرجنتيني الشاب دييجو مارادونا والألماني كارل هاينز رومينيغيه، في طريقه لرفع كأس العالم في إسبانيا.

وبأهدافه الستة في آخر ثلاث مباريات بكأس العالم، قاد روسي إيطاليا إلى لقبها الثالث في بطولة العالم، وأصبح هداف البطولة وارتقى إلى مرتبة أسطورة في كرة القدم الإيطالية.

وجاء تألقه بعد شهرين فقط من انتهاء فترة إيقاف لمدة عامين، بسبب فضيحة تلاعب بنتائج المباريات في إيطاليا خلال موسم 1979 - 1980.

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