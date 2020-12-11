أوكرانيا تطعن في قرار مباراتها أمام سويسرا

قالت محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة، إنها تلقت طعنا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في قرار الاتحاد الأوروبي للعبة باعتبار منتخب أوكرانيا مهزوما 3-صفر في مباراته في دوري الأمم الأوروبية أمام سويسرا في نوفمبر الماضي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأوكراني.

وتسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باعتبار المنتخب السويسري فائزا في هبوط المنتخب الأوكراني إلى المستوى الثاني من البطولة القارية.

وألغيت المباراة بين المنتخبين والتي كانت مقررة في لوسيرن بسويسرا يوم 17 نوفمبر بعد خضوع المنتخب الأوكراني للحجر الصحي عقب ظهور حالات إصابة بالفيروس سريع الانتشار في صفوفه.

وقالت لجنة الطعون التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 25 نوفمبر إنها تعتبر المنتخب الأوكراني منسحبا من المباراة وبالتالي فإن المنتخب السويسري يصبح فائزا بنتيجة 3-صفر حسب اللوائح.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان : بطالب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بتجاهل قرار الاتحاد الأوروبي وتحديد موعد جديد للمباراة أو بإلغاء القرار وحسم النتيجة عن طريق قرعة تجريها إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبعد القرار احتلت أوكرانيا المركز الأخير بين فرق المجموعة بست نقاط متخلفة بفارق الأهداف عن سويسرا وربما تنجح في البقاء ضمن الفئة الأولى إذا ما ألغت محكمة التحكيم نتيجة مباراتها الأخيرة.