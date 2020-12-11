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إيفرتون يفقد خاميس رودريغيز أمام تشيلسي

خاميس رودريغيز إيفرتون أنشيلوتي
خاميس رودريغيز مع مدربه أنشيلوتي

إيفرتون يفقد خاميس رودريغيز أمام تشيلسي

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لندن - رويترز

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كشف كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يوم الجمعة أن لاعب الوسط خاميس رودريغيز سيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت بسبب مشكلة في ربلة الساق تعرض لها في مباراة بيرنلي مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل رودريغيز ثلاثة أهداف وصنع مثلها في عشر مباريات شارك فيها أساسيا هذا الموسم وقال أنشيلوتي إنه قد يضطر إلى إجراء تغيير في طريقة اللعب في غياب اللاعب الكولومبي عندما يلتقي فريقه الذي يحتل المركز التاسع مع تشيلسي في ملعب جوديسون بارك.

وقال أنشيلوتي للصحافيين: عانى جيمس من مشكلة بسيطة في مباراة بيرنلي. يشتكي من مشكلة في ربلة الساق ولم يستطع المشاركة في التدريبات هذا الأسبوع. ليست مشكلة كبيرة.

وتابع: أتوقع أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل لكني لا أرغب في المجازفة في مباراة تشيلسي. يجب أن نحافظ عليه وانتظار معرفة مدى قدرته على التدريب لمواجهة ليستر يوم الأربعاء. خاميس لاعب مهم للفريق وسنحاول التأقلم على غيابه. لدينا مجموعة جيدة وربما نضطر للعب بشكل مختلف.

وقال أنشيلوتي إن القائد شيموس كولمان عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المواجهة أمام تشيلسي صاحب المركز الثالث ستكون مبكرة جدا لعودة المدافع.

وسيفتقد إيفرتون أيضا لاعب الوسط فابيان ديلف الذي يعاني من مشكلة مماثلة.

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