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توتنهام يتغلب على أنتويرب ويلحق بركب المتأهلين

توتنهام
من لقاء توتنهام وأنتويرب

توتنهام يتغلب على أنتويرب ويلحق بركب المتأهلين

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لندن - د ب أ

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تغلب توتنهام الإنجليزي على أنتويرب البلجيكي 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي شهدت فوز لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس البلغاري 3 - 1.

وبهذا الفوز خطف توتنهام صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن أنتويرب صاحب المركز الثاني، حيث تأهلا الفريقين معا إلى دور الـ32 من المسابقة.

وسجل هدفي توتنهام كل كارلوس فينسيوس في الدقيقة 57 وجيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 71.

وفي المجموعة ذاتها فاز لاسك لينز النمساوي على لودوغوريتس البلغاري 3 / 1.

وتقدم لودوغوريتسعن طريق إيلفيس مانو في الدقيقة 46، قبل أن يسجل فيليب فايزنغير هدف التعادل في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 61 سجل رينيه رينر الهدف الثاني للفريق النمساوي، قبل أن يضيف ايميل مادسين الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ورفع لينز رصيده إلى عشر نقاط ليودع المسابقة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما يتذيل لودوغوريتس الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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