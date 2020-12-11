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راشفورد يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد حتى الاعتزال

راشفورد مانشستر يونايتد توتنهام
راشفورد في مباراة سابقة بين يونايتد وتوتنهام

راشفورد يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد حتى الاعتزال

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لندن - رويترز

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ترغب عدة فرق أوروبية كبيرة في التعاقد مع ماركوس راشفورد لكن المهاجم الإنجليزي الدولي يؤكد أنه يريد أن يمضي كل مسيرته في ناديه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتخرج راشفورد من أكاديمية يونايتد وأحرز هدفين في أول ظهور له مع الفريق الأول وكان ذلك في الدري الأوروبي في 2016 عندما كان عمره "18 عاما". وحتى الآن أحرز 77 هدفا في 232 مباراة مع النادي.

وقال راشفورد لرابطة المراسلين الرياضيين: بالنسبة لي أنا لا أنظر خارج حدود مانشستر يونايتد. عندما كنت صغيرا لم أفكر في شيء خارج حدود مانشستر يونايتد. لا أتصور اللعب بقميص آخر.

وجاءت تصريحات راشفورد (23 عاما) بعد تتويجه بجائزة الرياضة من أجل التغيير الاجتماعي بسبب جهوده في توفير الطعام للأطفال الفقراء في بريطانيا.

وقال راشفورد إن علاقته بيونايتد قوية جدا. وأضاف المهاجم الشاب : nأتحدث عن الفترة التي وفر لي فيها النادي مكانا للإقامة عندما كانت أمي تواجه صعوبات في المنزل. عندما كان عمري 11 عاما. وبقيت هناك حتى أصبح عمري 16 أو 17 عاما. لذا فالعلاقة أقوى مما يتصور البعض.

وأردف قائلا: منحني يونايتد فرصة التعبير عن الذات واكتشاف موهبتي في كرة القدم.

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