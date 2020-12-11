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زيدان: أتلتيكو المرشح الأبرز.. وتألق يورينتي لا يدهشني

زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

زيدان: أتلتيكو المرشح الأبرز.. وتألق يورينتي لا يدهشني

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مدريد - رويترز

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أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن غريمه في المدينة أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل مواجهة بينهما يوم السبت.

ويتصدر أتلتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.

وقبل مباراة القمة يتفوق أتلتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على ريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة. وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتلتيكو بقيادة المدرب دييغو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: بالطبع. بات من أبرز المرشحين، يظهر أتلتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري، ويقدم مستويات رائعة. نعرفهم جيدا. نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة. فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط أتلتيكو ماركوس يورينتي. وتخرج اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" في قطاع الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019. وقال زيدان: لا يدهشني الأداء الذي يقدمه فهو لاعب من طراز رفيع ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائما أنه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه.

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار يوم الأربعاء بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ، أن لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي والظهير داني كارفاخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديغارد.

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