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فيتوريا يسعى لتكريس عقدته أمام أهلي جدة

فيتوريا
روي فيتوريا مدرب النصر

فيتوريا يسعى لتكريس عقدته أمام أهلي جدة

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر إلى تكريس عقدته لأهلي جدة قبل مواجهتهما والتي ستكون مهمة لمدرب أصفر العاصمة والذي يبحث عن إنقاذ نفسه.

ويملك فيتوريا سجلاً مميزاً في مواجهات فريقه أمام الأهلي منذ توليه الدفة الفنية للنصر في منتصف الموسم قبل الماضي، ولم يعرف فيتوريا طعم الخسارة حينما يلاقي فريقه الأهلي، حيث خاض أمامهم 5 مباريات انتصر في 3 وتعادلا في مواجهتين.

ولم تقتصر انتصارات النصر برفقة مدربه فيتوريا على البطولات المحلية فقط بل امتدت إلى دوري أبطال آسيا، والذي خرج منه الأصفر من الدور نصف النهائي.

وخاض فيتوريا أول مواجهاته برفقة النصر أمام الأهلي في الموسم قبل الماضي على ستاد مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن مواجهات الدوري، وانتهت المباراة نصراوية بنتيجة 2-1، وفي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي واصل فيتوريا تفوقه حيث نجح فريقه بالتعادل ذهاباً وإياباً.

وتواصلت إثارة مواجهات الفريقين، وخاض فيتوريا اختباراً صعباً حينما واجه الأهلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا مطلع هذا الموسم ونجح بالفوز بثنائية نظيفة.

آخر مواجهات النصر بقيادة مدربه فيتوريا ضد الأهلي كانت في نصف نهائي كأس الملك والتي لعبت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها الأصفر بنتيجة 2-1، وسيكون لقاء فيتوريا يوم الأحد هو السادس ضد الأهلي.

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