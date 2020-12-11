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ليستر وبراغا يفوزان على آيك وزوريا بالمجموعة السابعة

ليستر
من لقاء ليستر وآيك أثينا

ليستر وبراغا يفوزان على آيك وزوريا بالمجموعة السابعة

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لندن - د ب أ

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اختتم فريقا ليستر سيتي الإنجليزي وسبورتنغ براغا البرتغالي مسيرتهما في المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم على أفضل وجه.

وتغلب ليستر 2 - صفر على ضيفه آيك أثينا اليوناني، في حين فاز براجا بالنتيجة ذاتها على ضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني يوم الخميس في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة.

وحسم ليستر وبراغا تأهلهما لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، ليخوضا الجولة الأخيرة للمجموعة، بحثا عن تحقيق فوز شرفي.

وتصدر ليستر الترتيب برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على براغا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل زوريا المركز الثالث بست نقاط، وبقي آيك في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

في إنجلترا، أحرز التركي سينغيز أونديز الهدف الأول لليستر في الدقيقة 12، قبل أن يحرز زميله هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي اللقاء الآخر، جاء الهدف الأول لبراجا عبر النيران الصديقة، بعدما سجل غويل أبو حنا لاعب زوريا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، ثم أضاف ريكاردو هورتا الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 67.

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