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مورينيو: لا يمكنني إسعاد كل لاعبي توتنهام

مورينيو
المدرب البرتغالي مورينيو

مورينيو: لا يمكنني إسعاد كل لاعبي توتنهام

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لندن - رويترز

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يتألق توتنهام هوتسبير بقيادة جوزيه مورينيو في كل البطولات هذا الموسم لكن المدرب البرتغالي اعترف لا يستطيع إسعاد كل لاعبيه حيث لم يشارك ديلي آلي مهاجم إنجلترا في الفوز في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وتغلب توتنهام 2-صفر على رويال أنتويرب ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي لكن آلي لم يكن بين خمسة تغييرات وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانجاي ندومبلي بدلا منه في الشوط الثاني.

وأبلغ مورينيو شبكة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟ لا أعتقد أنهم سعداء وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات.

وأضاف في إشارة إلى وينكس: أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم لأن عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام. وينكس فعل ذلك وأنا سعيد بهذا لأنني من أبلغته بهذا الأمر.

ويحل توتنهام ضيفا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد وهو في صدارة البطولة ولم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم.

لكن آلي أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام حيث لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري وبدا اللاعب البالغ عمره 24 عاما غاضبا يوم الخميس.

وقال مورينيو : دعونا لا نهرب من الحقيقة. أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيدا ولا أتوقع أن يكون سعيدا.

وارتبط اسم آلي بالرحيل عن توتنهام الصيف الماضي وربما سيحاول تعزيز فرصته في اللحاق بتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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