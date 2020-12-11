ميلان يتجاوز براغ ويتصدر مجموعته

تصدر فريق ميلان الإيطالي ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه سبارتا براغ التشيكي يوم الخميس في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت فوزا غير مؤثر لسيلتيك الأسكتلندي 3 - 2 على ضيفه ليل الفرنسي.

وضمن ميلان وليل صعودهما لدور الـ32 في البطولة القارية منذ الجولة الماضية.

وارتفع رصيد ميلان إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ليل، فيما احتل سبارتا براغ المركز الثالث بست نقاط، وظل سيلتيك في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وارتدى النرويجي ينس بيتر هاوغي ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 23، قبل أن يلعب سبارتا بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دومينيك بليكاتي في الدقيقة 77.

وفي مدينة غلاسغو، أحرز كريستوفر جوليان الهدف الأول لسيلتيك في الدقيقة 22، لكن جوناثان إيكوني تعادل لمصلحة ليل في الدقيقة 24.

لم يهنأ الفريق الفرنسي بتعادله كثيرا، بعدما سجل كالوم ماكغريغور الهدف الثاني لسيلتيك في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، غير أن تيموتي وياه تعادل من جديد لليل في الدقيقة 71.

وأحرز ديفيد تورنبول هدف الفوز الشرفي لسيلتيك في الدقيقة 75.