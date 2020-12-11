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نابولي وسوسييداد يلحقان بركب المتأهلين إلى دور الـ 32

نابولي سوسييداد
من لقاء نابولي وسوسييداد

نابولي وسوسييداد يلحقان بركب المتأهلين إلى دور الـ 32

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نابولي - د ب أ

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لحق فريقا نابولي الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني بركب المتأهلين لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واقتنص سوسييداد تعادلا بطعم الفوز 1 - 1 من ملعب مضيفه نابولي، فيما خسر ألكمار الهولندي 1 - 2 أمام مضيفه رييكا الكرواتي بالنتيجة ذاتها اليوم الخميس في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه سوسييداد، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة، بينما احتل ألكمار المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، وبقي رييكا في قاع الترتيب بأربع نقاط، ليودعا المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم.

وبادر نابولي بالتسجيل عبر لاعبه البولندي بيوتر زيلينيسكي في الدقيقة 34، قبل أن يتعادل الفريق الباسكي بهدف قاتل عن طريق ويليان جوزيه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي اللقاء الآخر، تقدم رييكا بهدف مفاجيء عن طريق لوكا مينالو في الدقيقة 52، لكن أوين وينديل تعادل لألكمار في الدقيقة 57.

واضطر ألكمار للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جاسبر كارلسون في الدقيقة 81، ليستفيد أصحاب الأرض من النقص العددي في صفوف الضيوف، بتسجيل إيفان توميشاك الهدف الثاني للفريق الكرواتي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

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