أنور الغازي يخطف الفوز لأستون فيلا من ولفرهامبتون

انتزع فريق أستون فيلا فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنور الغازي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وأنهى أستون فيلا المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد دوغلاس لويز في الدقيقة 85، كما شهدت المباراة طرد جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.