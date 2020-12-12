الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي يوقعان اتفاقية بحضور إنفانتينو

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي، يوم الاثنين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان، إن اتفاقية التعاون تشمل إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وقال محمد الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابياً جداً وسيخدم الطرفين.

وتابع: وجود جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الإمارات وحضوره مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد حرص الفيفا وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم، التي تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب.