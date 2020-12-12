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بايرن يتعادل مع يونيون ويكتفي بمقاسمة الصدارة مع لايبزيغ

بايرن ميونخ يونيون برلين
من لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين

بايرن يتعادل مع يونيون ويكتفي بمقاسمة الصدارة مع لايبزيغ

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برلين - د ب أ

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أهدر فريق بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع مضيفه يونيون برلين 1 -1 يوم السبت في المرحلة الحادية عشر.

واقتسم لايبزيغ الصدارة مع النادي البافاري بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2 -صفر. وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره وخسر أمام شتوتغارت 1 - 5.

وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه ارمينيا بيلفيلد 2-صفر وفاز كولن على مضيفه ماينز 1-صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيرتا برلين 1-1.

وفي برلين، تقدم يونيون بهدف مبكر بعد مضي أربع دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق غريسشا بورميل. وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من معادلة النتيجة للنادي البافاري في الدقيقة 67.

واقتسم بايرن ولايبزيغ الصدارة برصيد 24 نقطة لكل منهما لكن بايرن يتفوق بفارق الأهداف وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر فيما رفع يونيون برلين رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

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