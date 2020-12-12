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فالنسيا يخطف تعادلاً مثيراً أمام بيلباو

فالنسيا وبيلباو
من مباراة فالنسيا وبيلباو

فالنسيا يخطف تعادلاً مثيراً أمام بيلباو

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مدريد - د ب أ

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واصل فالنسيا إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم وتعادل على ملعبه مع أتلتيك بيلباو 2 - 2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وافتتح كارلوس سولر باراغان التسجيل لبلنسية من ضربة جزاء في الدقيقة 26، وأنهى الفريق الشوط الأول متقدما 1 - صفر.

وفي الشوط الثاني، رد أتلتيك بيلباو بهدفين سجلهما أسيير فيلاليبري وراؤول غارسيا في الدقيقتين 55 و80، وجاء هدف راؤول من ضربة جزاء، ثم خطف مانويل فاييخو هدف التعادل لبلنسية في الدقيقة 83.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر، متساويا في ذلك مع فالنسيا الذي صعد إلى المركز العاشر.

وبعد فوز فالنسيا على ريال مدريد 4 - 1 في الثامن من نوفمبر الماضي، أخفق الفريق في تحقيق الفوز خلال أربع مباريات متتالية بالدوري، حيث تلقى خلالها هزيمة مقابل ثلاثة تعادلات.

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