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كومان: اللاعبون سعداء معي.. وبعض الأخبار كاذبة

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رونالد كومان مدرب برشلونة

كومان: اللاعبون سعداء معي.. وبعض الأخبار كاذبة

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برشلونة -رويترز

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لا يشعر رونالد كومان مدرب برشلونة بأي ضغوط رغم النتائج السيئة للفريق ويصر على أن اللاعبين يساندونه ويتطلعون للعودة للانتصارات عند استضافة ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ويتأخر برشلونة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد‭ ‬المتصدر بعد خسارته المفاجئة الأسبوع الماضي 2-1 أمام قادش قبل الهزيمة 3-صفر على أرضه أمام يوفنتوس ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا وينهي دور المجموعات في المركز الثاني لأول مرة منذ 2007.

وقال كومان في مؤتمر صحافي يوم السبت: أشعر بأني على ما يرام، رغم عدم سعادتي بما نقدمه هذا الموسم في الدوري ونحاول استخراج أفضل ما في الفريق مع الدفع بالكثير من اللاعبين الشبان. أشعر بالراحة لكن بالطبع قلق من النتائج ونحاول تحسينها، وأعتقد أنه يجب أن نقف ونفكر في المباريات القليلة المقبلة عقب النتائج الأخيرة التي حققناها.

ودافع المدرب الهولندي، الذي انتقد لاعبيه بشدة بعد مباراة قادش، عن أسلوبه الهجومي ونفى التقارير التي تشير إلى عدم سعادة اللاعبين بطريقة لعب 4-2-3-1 التي يفضلها منذ توليه المسؤولية هذا الموسم، عكس طريقة 4-3-3 التي كان يستخدمها المدربين السابقين للفريق.

وأضاف: دائما أحاول احترام اللاعبين لكننا في ناد يجب أن تتحدث فيه بصراحة. تحدثت للاعبين قبل المؤتمر الصحفي وإذا كانوا غير سعداء معي يجب أن يخبروني بذلك. بعض القصص تشير إلى أنهم لا يشعرون بالرضا من طريقة لعبي وهذا كذب. إذا لم أتمتع بثقة اللاعبين لا يمكنني العمل. لكنني لست بحاجة إلى مساندة من أي شخص. عندما لا تأتي النتائج كما تتوقعها يكون دائما المسؤول الأول عن ذلك هو المدرب.

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