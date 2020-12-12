  • مباشر
اللغة

لايبزيغ يقتنص الصدارة.. ودورتموند يتلقى هزيمة مذلة

لايبزيغ بريمن
من لقاء لايبزيغ وبريمن

لايبزيغ يقتنص الصدارة.. ودورتموند يتلقى هزيمة مذلة

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اقتنص فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره وخسر أمام شتوتغارت 1 - 5.

وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2- صفر وفاز كولن على مضيفه ماينز 1- صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيرتا برلين 1-1.

ورفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ الذي يلتقي في وقت لاحق مع مضيفه يونيون برلين وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف للايبزيغ من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد