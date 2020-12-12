رغم الفوز.. مدرب وست هام يهاجم تقنية الفيديو

بعد قرار في غير صالح فريقه خلال الفوز 2-1 على ليدز يونايتد يوم الجمعة، انتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد حكم الفيديو المساعد، ودعا مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأكثر نفوذا للاحتجاج على هذا النظام أيضا.

وتسبب أوكاش فابيانسكي حارس مرمى وست هام يونايتد في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء نتيجة عرقلته باتريك بامفورد لكنه نجح في انقاذ ركلة الجزاء التي نفذها ماتيوز كليتش.

لكن وبناء على قرار من حكم الفيديو المساعد أعيدت الركلة بداعي تحرك فابيانسكي من على خط المرمى وأحرز كليتش هدفا لفريقه في المحاولة الثانية.

وقال مويز الذي حقق فريقه الفوز بفضل هدفين من ضربتي رأس حملا توقيعي لاعب الوسط توماس سوتشيك والمدافع أنجيلو أوجبونا : لا أعتقد أنني سأقبل بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح القواعد واضحة ومستقرة تماما. نرى بعض القرارات المروعة. من رأى ذلك بالتأكيد يملك قدرة خارقة. هذا قرار معيب.

وأضاف مويز: أعتقد أن كعبه كان على الخط. تحتاج الى ميكروسكوب لرؤية ذلك. بالتأكيد الشك يجب أن يفسر لصالح حارس المرمى. استمرت المباراة لمدة 15 ثانية وأنا أشعر بغضب وبخيبة أمل. ربما ينجح مدربون أكثر نفوذا في التغيير.

وبعد الفوز تقدم وست هام إلى المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.