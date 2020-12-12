  • مباشر
اللغة

رغم الفوز.. مدرب وست هام يهاجم تقنية الفيديو

ديفيد مويز
ديفيد مويز مدرب وست هام مع الحكام بعد المباراة

رغم الفوز.. مدرب وست هام يهاجم تقنية الفيديو

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بعد قرار في غير صالح فريقه خلال الفوز 2-1 على ليدز يونايتد يوم الجمعة، انتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد حكم الفيديو المساعد، ودعا مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأكثر نفوذا للاحتجاج على هذا النظام أيضا.

وتسبب أوكاش فابيانسكي حارس مرمى وست هام يونايتد في احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء نتيجة عرقلته باتريك بامفورد لكنه نجح في انقاذ ركلة الجزاء التي نفذها ماتيوز كليتش.

لكن وبناء على قرار من حكم الفيديو المساعد أعيدت الركلة بداعي تحرك فابيانسكي من على خط المرمى وأحرز كليتش هدفا لفريقه في المحاولة الثانية.

وقال مويز الذي حقق فريقه الفوز بفضل هدفين من ضربتي رأس حملا توقيعي لاعب الوسط توماس سوتشيك والمدافع أنجيلو أوجبونا : لا أعتقد أنني سأقبل بالنظام عن قناعة قبل أن تصبح القواعد واضحة ومستقرة تماما. نرى بعض القرارات المروعة. من رأى ذلك بالتأكيد يملك قدرة خارقة. هذا قرار معيب.

وأضاف مويز: أعتقد أن كعبه كان على الخط. تحتاج الى ميكروسكوب لرؤية ذلك. بالتأكيد الشك يجب أن يفسر لصالح حارس المرمى. استمرت المباراة لمدة 15 ثانية وأنا أشعر بغضب وبخيبة أمل. ربما ينجح مدربون أكثر نفوذا في التغيير.

وبعد الفوز تقدم وست هام إلى المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران
تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح"

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد