نيوكاسل يهزم وست بروميتش ويسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي

تجاوز نيوكاسل يونايتد آثار تفشي كوفيد-19 في النادي وسجل ميغل ألميرون أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأحرز دوايت غايل هدف الفوز قرب النهاية ليتغلب 2-1 على وست بروميتش ألبيون اليوم السبت.



ووضع ألميرون نيوكاسل في المقدمة بعد 20 ثانية عندما سمح خطأ من برانيسلاف إيفانوفيتش لأصحاب الأرض بشن هجمة مرتدة ومرر جويلينتون إلى لاعب وسط باراغواي غير المراقب داخل المنطقة ليهز الشباك.



وأدرك الضيوف التعادل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عندما قابل دارنل فورلونغ تمريرة مات فيليبس العرضية بتسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.



وأعاد غايل التقدم إلى نيوكاسل في الدقيقة 82 حين قابل تمريرة البديل الآخر جاكوب ميرفي العرضية بضربة رأس صاروخية في الزاوية العليا للمرمى.



وكان نيوكاسل يخوض مباراته الأولى في أسبوعين بعد تأجيل مواجهته ضد أستون فيلا عقب إصابة العديد من لاعبيه والعاملين في النادي بفيروس كورونا.