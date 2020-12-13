أولسان ينهي مغامرة فيسيل كوبي ويتأهل إلى نهائي آسيا

تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر فوزه الماراثوني على فيسيل كوبي الياباني 2 -1 يوم الأحد في الدور قبل النهائي للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين حسمه أولسان بهدف قاتل.

وكان فيسيل كوبي في طريقه للفوز والعبور إلى النهائي بعد تقدمه بهدف عن طريق هوتارو ياماغوتشي في الدقيقة 52 لكن المهاجم النرويجي بيورن جونسون خطف هدف التعادل للفريق الكوري قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي حصل أولسان على ضربة جزاء ترجمها البرازيلي جونيور نيغراو إلى هدف قاتل.

ويلتقي أولسان في النهائي يوم السبت المقبل مع فريق برسيبوليس الإيراني والذي تفوق على النصر السعودي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.