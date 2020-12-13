اعتقال الدولي الهولندي بروميس بسبب جريمة طعن

كشفت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن شرطة العاصمة الهولندية اعتقلت يوم الأحد كوينسي بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم بسبب دور مزعوم له في حادث طعن وقع في يوليو الماضي.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال رجل عمره 28 عاما من العاصمة يوم الأحد فيما يتصل بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة للعاصمة لكنه لم يؤكد هوية المعتقل، ولم يتسن على الفور الاتصال بأياكس للتعليق على تقرير الصحيفة.

ونقلا عن شهود قالت الصحيفة إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.

وزادت الشرطة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ في الشهر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن بروميس الذي سبق له اللعب في صفوف إشبيلية الإسباني وسبارتاك موسكو الروسي لم يشارك في تدريبات أياكس يوم الأحد.

وسبق لبروميس خوض 47 مباراة دولية مع منتخب هولندا أحرز خلالها سبعة أهداف.