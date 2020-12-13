  • مباشر
اللغة

اعتقال الدولي الهولندي بروميس بسبب جريمة طعن

بروميس أياكس
بروميس غاب عن تدريبات أياكس يوم الأحد

اعتقال الدولي الهولندي بروميس بسبب جريمة طعن

متابع الغاء المتابعة

أمستردام - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن شرطة العاصمة الهولندية اعتقلت يوم الأحد كوينسي بروميس مهاجم نادي أياكس أمستردام المنافس في الدوري المحلي لكرة القدم بسبب دور مزعوم له في حادث طعن وقع في يوليو الماضي.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال رجل عمره 28 عاما من العاصمة يوم الأحد فيما يتصل بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة للعاصمة لكنه لم يؤكد هوية المعتقل، ولم يتسن على الفور الاتصال بأياكس للتعليق على تقرير الصحيفة.

ونقلا عن شهود قالت الصحيفة إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.

وزادت الشرطة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ في الشهر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن بروميس الذي سبق له اللعب في صفوف إشبيلية الإسباني وسبارتاك موسكو الروسي لم يشارك في تدريبات أياكس يوم الأحد.

وسبق لبروميس خوض 47 مباراة دولية مع منتخب هولندا أحرز خلالها سبعة أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 

الأكثر قراءة

بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد! بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم
تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان

قبل أن تذهب

كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر
كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر

اكتشف المزيد