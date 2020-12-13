الأرجنتيني غوميز يقترب من مغادرة أتالانتا الشهر المقبل

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الإيطالية أن نادي أتالانتا الإيطالي سيسمح للاعبه الأرجنتيني بابو غوميز في الرحيل شهر يناير المقبل، وذلك بعد تردي علاقته مع المدرب جيان بابلو غاسبيريني، وسط أخبار عن اهتمام النصر السعودي بخدماته.

وكتب الصحافي الشهير جيانلوكا دي مارزيو يوم الأحد أن استبعاد غوميز من مواجهة الفريق أمام فيورنتينا يؤكد أن العلاقة بين غاسبيريني وبابو باتت متوترة، وسيكون مستقبل النجم الأرجنتيني خارج أتلانتا، إذ يملك اهتماماً من عدة أندية، أحدها النصر السعودي.

وأضاف دي مارزيو: لم تفلح "الهدنة" بين غاسبيريني وغوميز في مباراة أياكس الأخير في دوري أبطال أوروبا وتأهل أتالانتا إلى الدور التالي بتهدئة الأمور بين الرجلين، إذ إن الأمر بات واضحاً، مستقبل غوميز خارج أسوار أتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية.

وواصل: حاول النصر السعودي الحصول على اللاعب الأرجنتيني في الصيف الماضي، لكن الأخير قرر الاستمرار مع الفريق الإيطالي، إلا أن ذلك الأمر سيتكرر مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب غوميز مع أتالانتا منذ 2014، لكنه برز بشكل واضح في عهد المدرب غاسبيريني، إذ سجل 49 هدفاً مع الفريق، وصنع 57 لزملائه في 190 مباراة مع الفريق الأزرق.