البرتغالي جوتا يغيب عن ليفربول شهرين

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد أن البرتغالي ديوغو جوتا سيغيب لمدة شهرين عن الفريق الأحمر بسبب إصابة في الركبة.



وتعرض جوتا، الذي كان أحد لاعبي ليفربول البارزين منذ انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي في الصيف الماضي، للإصابة في مباراة الفريق أمام مضيفه ميتيلاند الدنماركي يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب: إن الإصابة جاءت أسوأ مما كنا نظن في البداية وأفضل مما كنا نعتقد بعد ذلك، خضع جوتا للفحص من جانب جميع الجراحين المحتملين، ولم تكن هناك حاجة لإجراء جراحة، لكنه سيغيب لفترة من الوقت. لا نعرف بالضبط إن كانت لمدة شهر ونصف الشهر، أو شهرين. لا نعرف على وجه الدقة.



وانضم جوتا، الذي سجل تسعة أهداف لليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، لقائمة مصابي الفريق التي تضم فيرجيل فان ديك وجو غوميز وتياغو ألكانتارا وجيمس ميلنر ونابي كيتا.